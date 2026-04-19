Familiares de la barranquillera Leonela Alemán Morales, quien se encontraba de viaje de turismo por Europa durante las más recientes semanas, se encuentran el la desesperación total al no poder encontrar luego de enterarse que el edificio donde se hospedaba colapsó, dejando al menos dos personas fallecidas.

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Leonela, de 27 años, quien trabaja como creadora de contenido y es una persona transexual, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, por lo que en sus documentos de identidad como el pasaporte, aparece referenciado como Leonel Alemán Morales.

Su hermana Johana explicó a EL HERALDO que ya tenía varias semanas en Europa: “Mi hermana, el 31 de marzo, viajó de Barranquilla a Bogotá, pernotó ahí, y el primero de abril viajó hasta Estambul, de ahí se desplazó hasta Chipre y desde el día sábado, que ocurrió el derrumbe, no se comunica con nosotros”.

Según recopilan los medios europeos, un costado de un edificio de dos plantas, con 9 apartamentos, que servía de alojamiento para varios extranjeros, se derrumbó al mediodía del sábado, poco antes de la 1:30 de la tarde, en la zona de Germosogeia, en Limassol, ciudad chipriota.

Dos personas fueron sacadas con vida y trasladadas al hospital, mientras que buscan al menos a una persona atrapada entre los escombros. Al parecer habría dos fallecidos.

Johana señaló que han intentado contactarse: “El celular marca donde ocurrió el derrumbe, en el edificio donde ocurrió el derrumbe, y está hospedado en ese edificio. Nos intentamos comunicar con el cónsul, nos dicen que hasta mañana es que nos brindan información, y la verdad que, como familia, estamos desesperados porque no sabemos si está en los atrapados por los escombros o en qué estado está. Dicen que hay dos muertos, pero no nos informan quiénes”

Por el momento han solicitado el acompañamiento de las autoridades, pero se quejan de que no han recibido el apoyo esperado: “No señor. Mi mamá se dirigió hasta un consulado que hay acá de Chipre, estaba cerrado. También, en la Fiscalía estaba cerrada, por el 122 intentamos, pero dicen que, como él está fuera del país, toca con el consulado”.

“Él trabaja en las redes sociales, allá fue de turismo, y eso era lo que estaba haciendo. Le escribí por TikTok, Instagram, Facebook, y por ningún lado me contesta”, añadió.

“En unos días y se iba a Francia y después ya se venía para Colombia. Nos prometió que antes de junio estaba acá”, explicó Johana.

Agregó a modo de clamo: “Quiero saber si está vivo o no. No sabemos en qué estado se encuentra, si está lesionada en un hospital. No sabemos. Entonces, como familia, llevamos tres días sin dormir”.

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Por el momento la familia permanece a la espera de poder obtener información o realizar contacto con Leonela.