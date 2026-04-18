Con la apertura de más de 700 cupos para estudio gratuito, el Sena ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva convocatoria que busca fortalecer sus habilidades y ampliar sus posibilidades de empleo y emprendimiento en el departamento de La Guajira.

En esta convocatoria se ofertan 26 programas de formación en el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao, Fonseca y Villanueva, áreas relacionadas con la industria, el comercio, los servicios, la tecnología y el sector agropecuario, respondiendo a las necesidades del territorio y del mercado laboral.

Las personas interesadas podrán realizar su proceso de inscripción desde el 18 hasta el 22 de abril a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co, donde encontrarán la oferta disponible y los requisitos para cada programa.

Para facilitar el acceso, el Sena habilitó puntos de atención presencial en el Centro Industrial y de Energías Alternativas en Riohacha y en el Centro Agroempresarial y Acuícola en Fonseca, donde los aspirantes podrán recibir orientación y acompañamiento durante el proceso de inscripción.

Adicionalmente, en el municipio de Fonseca se contará con un punto de atención presencial ubicado entre la carrera 17 y 18 con calle 13, con el fin de acercar la oferta a más ciudadanos interesados en iniciar su proceso de formación.

¿Cómo registrarse antes de la inscripción?

El registro en el aplicativo del Sena es obligatorio para poder inscribirse a los programas disponibles a nivel nacional. El proceso se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a betowa.sena.edu.co Hacer clic en la opción “Registrarse” Diligenciar los datos del documento de identidad (tipo, número, lugar y fecha de expedición) Verificar que la información sea correcta Aceptar los términos y condiciones de la plataforma Finalizar el registro para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción

Si la persona ya se encuentra registrada, es importante que verifique su acceso a la plataforma. En caso de presentar dificultades para ingresar con su usuario y contraseña, podrá recuperar la información a través del correo electrónico registrado. También podrá comunicarse con la línea de atención al usuario al 601 736 60 60, en los siguientes horarios: de lunes a viernes: 7:00 am a 7:00 pm. Y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

Los aspirantes deben cumplir algunos requisitos generales, como tener mínimo 14 años de edad, además de otros específicos que pueden variar según el programa seleccionado. En los niveles auxiliar, operario y técnico no se exige título académico; para tecnólogo, se requiere ser bachiller y contar con la certificación de las pruebas ICFES (Saber 11).

El Sena reitera que el registro, la inscripción y la obtención del cupo son totalmente gratuitos y no requieren intermediarios. Asimismo, se hace un llamado a los interesados a no dejar su inscripción para última hora y aprovechar esta oportunidad de formación gratuita.