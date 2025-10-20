Poco a poco se van conociendo detalles de un incidente que se registró a las 12:20 de la madrugada de este domingo 19 de octubre en el sector de Alto Prado, en el norte de Barranquilla, y el cual derivó en la muerte de un joven estudiante de Derecho identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años de edad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla fue alertada que en la calle 79 No. 70-50, en medio de una reunión en la terraza del domicilio con esa nomenclatura, Camilo Andrés había terminado inconsciente luego de recibir un golpe en el rostro de manos de una joven que estaba en el lugar y que portaba unos guantes de boxeo.

Al parecer, los dos involucrados habrían tomado dos pares de guantes de este deporte, para recrear una pelea en medio de ese compartir entre jóvenes y del que también participaban personas con más edad.

Si bien no se ha confirmado por las autoridades, algunos presentes en la reunión señalaron a los uniformados que atendieron el caso que todo habría estado motivado por unos combates que se estaban programando en redes sociales, vía streaming, y en el que la pelea estelar de la noche se iban a dar cita en el cuadrilátero las creadoras de contenido Andrea Valdiri y Yina Calderón.

La Policía también señaló que luego de recibir el golpe y caer al piso, Camilo Andrés fue trasladado hasta la Clínica de la Costa, localizada en el norte de la ciudad, y allí se reportó su deceso.

La institución armada confirmó la detención de la joven involucrada en el accidente y la llevó a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, pero luego quedó en libertad, aunque vinculada a un proceso por homicidio culposo.

Fuentes judiciales confirmaron a EL HERALDO que el cuerpo sin vida del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y se esperaban resultados de la necropsia porque también surgió una versión relacionada con una posible muerte súbita.

Entretanto, el Instituto La Salle de Barranquilla, plantel educativo en el que estudió su bachillerato Camilo Andrés Garzón, hizo una publicación en redes lamentado su deceso y enviando un mensaje de condolencias a sus familiares.