Un adolescente de 15 años resultó herido en un ataque con arma de fuego registrado en la tarde de este lunes 20 de abril en el barrio La Viola, en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 3:30 p. m. en la calle 56A con carrera 16B, cuando el menor caminaba en compañía de su pareja sentimental por el sector.

Según las primeras versiones, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Bóxer, de color negro, interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó, causándole varias heridas.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El menor fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde recibe atención médica y, según el reporte preliminar, se encuentra en estado estable.

Las autoridades iniciaron labores investigativas para esclarecer los móviles del hecho y dar con la identidad y captura de los responsables.