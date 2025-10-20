En el Camino Ciudadela 20 de Julio, de la red hospitalaria del Distrito, se confirmó el deceso de Daniela Carolina Téllez Tamasco, la mujer de 31 años de edad que resultó herida a bala en medio de un atentado del que también fue víctima Keiner Jesús Navarro Solano, de 29 años, este domingo 19 de octubre en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

La Policía confirmó que la pareja se transportaba en un automóvil KIA Picanto, de placas DRM-484 y color blanco, cuando a eso de las 6:50 de la tarde fue interceptada por dos sujetos motorizados en la calle 50 con carrera 3 esquina.

De acuerdo con lo descrito por la autoridad los criminales se habrían ubicado tan cerca del carro que el parrillero, portador del arma de fuego, tocó la ventana de Navarro Solano, quien conducía, y, cuando este la bajó, abrió fuego de manera indiscriminada.

“El parrillero esgrimió un arma de fuego, accionándola en repetidas ocasiones contra la humanidad de las víctimas. Los agresores emprendieron la huida, mientras que las víctimas fueron auxiliadas por la comunidad y trasladadas al Camino de Julio, donde perdió la vida la mujer, y el lesionado fue remitido al Nuevo Hospital Barranquilla”, detalló un breve reporte de la Policía.

Un balazo en la zona abdominal habría sido lo que ocasionó la muerte de Daniela Carolina, estudiante de farmacia en un centro educativo técnico y residente en el barrio El Limón. Mientras que en el caso de Keiner Navarro Solano, hoy en delicado estado de salud, se supo que fue impactado en cinco oportunidades: tres en el pecho y dos en el brazo izquierdo.

De manera preliminar, las autoridades encontraron anotaciones judiciales del herido en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por violencia contra servidor público; fabricación, tráfico y porte armas, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Pero además encontraron una aparente conexión entre este y la estructura criminal ‘los Pepes’, la cual llevaría a una de las posibles hipótesis del atentado.

Bajo esa línea, los hechos obedecerían a disputas internas entre miembros de ‘los Pepes’ que pretenderían quedarse con el negocio del tráfico de estupefaciente en barrios como Galán, Limón y Carrizal, luego de firmada la supuesta “tregua” de paz entre Digno Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Las autoridades también hicieron mención en que las caletas de droga del barrio Carrizal se las disputan alias Caín, perteneciente a ‘los Pepes’, y alias Mono Cachetes, jefe de zona de ‘los Costeños’.