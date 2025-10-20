Como Rubén Darío Visbal Hernández, de 26 años, fue identificado el joven que resultó muerto en un enfrentamiento con uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en hechos registrados en la madrugada de este domingo 19 de octubre en el barrio Los Robles de Soledad.

Según información suministrada por la autoridad, Visbal Hernández se desplazaba en una motocicleta conducida por Neber Rafael Arteaga Pardo, de 27 años, quien resultó herido en el mismo hecho.

De acuerdo con la Policía, agentes que patrullaban por la carrera 16B con calle 76C, a eso de las 3:30 a. m., observaron a los dos sujetos en actitud sospechosa y, cuando intentaron requerirlos, intentaron escapar a toda velocidad. Sin embargo, luego de desplazarse algunos metros, dispararon contra los uniformados y estos reaccionaron con sus armas de dotación.

Tras detenerles la marcha y al notar que habían resultado heridos, los dos motorizados fueron trasladados a la Clínica Los Almendros. Allí se confirmó la muerte de Visbal Hernández.

La institución armada comunicó que en el procedimiento policial se incautó un arma de fuego tipo traumática marca Ekol, modificada, con un proveedor y dos cartuchos, así como una motocicleta de placa LYP 52G.

Rubén Visbal Hernández registraba dos anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, como indiciado por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Y en el caso de Neber Rafael Arteaga Pardo, quien resultó herido con un impacto en la región lumbar, fue presentado ante la URI Soledad por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que este tipo de acciones operativas continuarán ejecutándose con el fin de prevenir hechos que alteren la tranquilidad y seguridad ciudadana.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. No cesaremos en la lucha contra el crimen en todas sus formas”, manifestó el alto oficial.

Por otro lado, Luis Carlos Hernández, hermano del fallecido, pidió ante los medios de comunicación una aclaración sobre el caso, teniendo en cuenta que cuando fueron alertados sobre el incidente uniformados les dijeron que Rubén Darío había sido atacado a tiros “en una riña”. Sobre los antecedentes o anotaciones judiciales de este no fue preciso y dijo que sí había estado “retenido”.