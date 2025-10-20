La Policía Metropolitana de Barranquilla realizó operativos contundentes durante este fin de semana, en el marco de las ‘Caravanas por la Seguridad’, dejando un balance de 32 capturas, de las cuales 29 fueron en flagrancia y 3 por orden judicial.

Además se incautaron 5 armas de fuego y 131 armas blancas, así mismo como la recuperación de un vehículo y dos motocicletas reportadas como hurtadas.

En materia preventiva, el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió 7.126 llamadas, de las cuales 444 correspondieron a riñas y 673 a alteraciones de la tranquilidad ciudadana.

También se impusieron 477 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), se desmontaron 4 equipos de sonido tipo pick-up por generar contaminación auditiva siendo trasladadas 140 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

En el componente de seguridad vial, la policía informó que se impusieron 679 comparendos por diferentes infracciones, entre ellas pico y placa, estacionamiento en sitios prohibidos, no portar la documentación requerida y conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante el fin de semana también se registraron 10 siniestros viales, que dejaron 9 personas lesionadas. Así mismo, se realizaron 26 pruebas de alcoholemia con resultado positivo y se inmovilizaron 128 vehículos.

El flujo vehicular también fue monitoreado: 2.391 vehículos ingresaron a la ciudad y salieron 2.573, evidenciando una movilidad controlada gracias a los dispositivos de seguridad implementados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, destacó que: “estos resultados reflejan el compromiso de nuestros uniformados por mantener la tranquilidad y el orden en la ciudad. Continuaremos desarrollando acciones preventivas, operativas y de control para contrarrestar el delito y fortalecer la convivencia en todos los sectores del área metropolitana”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas 123, 165 del GAULA o la línea Multicrimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva.