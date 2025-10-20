Guardias de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, popularmente conocida en ‘La Tramacúa’, como hallaron el cuerpo sin vida de Jean Pierre Cardozo Padilla, de 37 años, quien permanecía en la celda 13 del pabellón cinco tras ser condenado por el asesinato de su expareja Edith Paola Barreto Vargas, de 27 años de edad.

Leer más: Hallan sin vida a recluso en ‘La Tramacúa’: cumplía condena por el feminicidio de su pareja en Soledad

De acuerdo con las autoridades del recinto penitenciario este hombre tomó la decisión de autolesionarse. Las unidades del INPEC se percataron de los hechos el pasado sábado cuando los dragoneantes se encontraban realizando la ronda de vigilancia y supervisión de rutina.

Tras el hallazgo del cuerpo, le dieron aviso al médico de turno quien al llegar a la celda verificó y confirmó que Cardozo Padilla, no tenía signos vitales, y por las condiciones del cuerpo presumen que murió en horas de la madrugada del sábado 18 de octubre. Posterior a estos hechos, el INPEC comunicó el caso a la Policía Judicial quienes procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver.

Le puede interesar: Incautan media tonelada de cocaína en aguas del Caribe, al noreste de La Guajira

Propinó 12 puñaladas a su expareja sentimental

El hoy occiso fue capturado en abril de 2024, en el municipio de Soledad, Atlántico, tras ser el principal sospechoso del feminicidio de Edith Paola Barreto Vargas, perpetrado el barrio La Ilusión, en el municipio de Soledad.

En su momento, vecinos de la carrera 17 con calle 41 manifestaron que entre 7:15 y 7:30 de la mañana se escucharon gritos desde el interior de una casa y luego vieron salir de ese lugar a una mujer ensangrentada que se trataba de Barreto Vargas, a quien su expareja, le habría propinado un ataque con cuchillo en un dormitorio.

No olvide leer: Vinculan a colombiano que murió en ataque de EE. UU. en el Caribe con escándalo de robo masivo de armas en 2016

Al parecer, el sujeto había entrado al domicilio a la fuerza y ubicó en la habitación principal a Edith Paola, quien se encontraba acostada junto a un hijo de unos 9 años de edad.

Precisamente este pequeño fue testigo del ataque contra su progenitora al despertarse con los gritos de ella, producto del ataque con el arma cortopunzante.

Lea además: Tatuador se encuentra en UCI tras recibir fuerte descarga eléctrica

Tras el brutal ataque la mujer fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad, sede 13 de Junio, donde posteriormente confirmaron su deceso.

Horas después, las autoridades lograron la captura del agresor, quien tenía en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (1), Violencia intrafamiliar (2), Inasistencia alimentaria (1) y Hurto (1).