En las últimas horas las autoridades colombianas incautaron media tonelada de cocaína en aguas del Caribe, al noreste de La Guajira.

En la operación, ejecutada entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron capturados también tres hombres, quienes iban a bordo de una lancha ‘Go Fast’, donde era transportada la droga.

Asimismo, fue incautado un fusil, municiones y elementos de comunicación, entre estos celulares y radios.

“En operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron incautados 494 kg de cocaína a bordo de una “Go Fast” en aguas del Caribe, al noroeste de La Guajira. Tres sujetos fueron capturados, y un fusil incautado”, señaló la Fuerza Naval del Caribe, a través de su cuenta de X.