La Alcaldía de Soledad —por medio de la Secretaría de Salud y el Hospital Materno Infantil, y en colaboración con el Plan de Intervenciones Colectivas— llevó a cabo una jornada de protección animal en el barrio Los Robles. La actividad contó con la participación de los equipos básicos en salud y un grupo de vacunadores y tuvo como objetivo proteger la salud y el bienestar de los perros y gatos de la zona.

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La comunidad llevó a sus mascotas a recibir atención médica y completar esquemas de vacunación. Los equipos de salud atendieron a los animales, brindándoles cuidados y orientación a los dueños sobre la importancia de la vacunación y la protección de sus mascotas.

La actividad también contó con la participación de voluntarios y organizaciones locales, que se unieron para promover la tenencia responsable de animales y la protección del medio ambiente.

Las mascotas atendidas recibieron una variedad de servicios, incluyendo vitaminas, desparacitantes, vacunas, atención por veterinario, corte de uñas y regalos.

Los dueños también se llevaron a casa información valiosa sobre cómo cuidar a sus mascotas y mantenerlas saludables. Fue un día lleno de alegría y beneficios para las mascotas y sus dueños.

En total, se atendieron a más de 150 mascotas, se aplicaron 120 vacunas y se realizaron 80 cortes de uñas. Además, se entregaron más de 200 regalos y se brindó orientación a más de 50 dueños de mascotas sobre tenencia responsable y cuidado animal.

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El Secretario de Salud, Edison Barrera Reyes, en representación de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, destacó que “en Soledad cumplimos con las metas de vacunación el año inmediatamente anterior y las mascotas no se quedaron atrás. Hemos atendido a las mascotas y el mensaje es a cuidarlas y a protegerlas. En el 2025 vacunamos 70 mil animalitos y en el 2026 la meta son 90 mil, seguiremos trabajando para proteger la salud y el bienestar de nuestros animales”.