La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la prevención y detección temprana del VIH en el departamento, con la entrega de 26.676 insumos sanitarios distribuidos en los 22 municipios.

La iniciativa hace parte de un plan sostenido que se desarrollará durante toda la vigencia 2026 y que busca ampliar el acceso al diagnóstico oportuno, así como reforzar las acciones de prevención en poblaciones priorizadas.

En esta primera fase se entregaron 22 kits, uno por municipio, que incluyen 22.176 condones masculinos, 4.400 pruebas rápidas de VIH de cuarta generación para tamizaje y 1.100 pruebas de tercera generación para diagnóstico. Estos insumos están avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la guía clínica para el manejo del VIH/SIDA en el país.

La dotación proviene de una donación del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, ejecutada en Colombia por la empresa ENTerritorio, en el marco del proyecto ‘Respuesta al VIH’. Además, incluye lubricantes y pruebas de autodiagnóstico, que permiten a las personas realizarse el test de manera autónoma.

Wilkinson Ortiz, profesional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, explicó que el objetivo principal es aumentar la detección de casos en el territorio. También destacó que las pruebas de cuarta generación permiten identificar el virus en etapas más tempranas, facilitando el acceso oportuno a tratamiento y reduciendo el riesgo de transmisión.

La estrategia contempla una distribución equitativa inicial de 1.258 insumos por municipio, incluyendo condones y pruebas diagnósticas, con el fin de garantizar una disponibilidad mínima en todos los territorios.

Desde las administraciones locales, autoridades de salud resaltaron el impacto de esta entrega. Representantes de municipios como Santo Tomás, Soledad y Santa Lucía coincidieron en que estos recursos permitirán fortalecer las jornadas de prevención, promover el autocuidado y mejorar la capacidad de respuesta frente a las infecciones de transmisión sexual.

El plan también prioriza la atención a poblaciones con mayor riesgo, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas, migrantes en condición de vulnerabilidad y jóvenes menores de 25 años, entre otros grupos definidos por los lineamientos epidemiológicos.

Más allá de la entrega de insumos, la estrategia incluye acciones de educación en salud, reducción del estigma, promoción de derechos sexuales y reproductivos, así como jornadas extramurales y trabajo articulado con organizaciones comunitarias.

Con esta intervención, el departamento busca avanzar hacia el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales de control de la epidemia, fortaleciendo una respuesta integral, equitativa y sostenible frente al VIH.