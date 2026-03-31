La infraestructura turística de Barranquilla cuenta con espacios de bienestar, contemplación y encuentro en familia ideales para visitar en el marco de la Semana Santa. Entre estos figuran el Gran Malecón, Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho, los cuales son paradas imperdibles para conectar con la naturaleza en estos días de reflexión.

La Alcaldía de Barranquilla anunció que operarán en sus horarios habituales, permitiendo a barranquilleros y visitantes la oportunidad de reconectarse con dos de los cuerpos de agua más emblemáticos de la ciudad: el río Magdalena y la ciénaga de Mallorquín.

El Gran Malecón estará habilitado de domingo a jueves desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que el viernes y sábado de 5:00 a. m., a 1:00 a.m.

En cuanto al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el acceso los días martes a domingo serán de 6:00 a. m., a 6:00 p. m., por lo que el último ingreso será a las 5:00 p. m.

Finalmente, la playa Puerto Mocho abrirá los martes y miércoles de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y de jueves a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Planes en Gran Malecón

A lo largo de sus 5,5 km, ofrece múltiples experiencias para disfrutar en la mañana, tarde o noche. Durante Semana Santa, Gran Malecón se convierte en el escenario ideal para contemplar, recorrer y compartir a la orilla del río.

Luna del Río: este atractivo se ha consolidado como uno de los planes imperdibles en Barranquilla desde su inauguración en diciembre pasado, brindando una vista panorámica única de la ciudad. Durante esta temporada estará abierta todos los días, en horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Barranquilla desde el río: el muelle ubicado en el sector Puerta de Oro es el punto de conexión entre la ciudad y el río Magdalena. Desde allí, los visitantes pueden abordar embarcaciones como Riobús Karakalí, La Mita, Asipesa Tour y Zeroestress, que ofrecen recorridos para contemplar Barranquilla desde una perspectiva diferente.

Baq Tour: Barranquilla cuenta con el Baq Tour, un bus turístico que conecta distintos puntos de interés de la ciudad, saliendo desde el sector Puerta de Oro. Este plan es ideal para quienes disfrutan descubrir nuevos espacios. Cuenta con tres horarios de salida: 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m. Para más información: @transmetrobaq.

La Ruta del Dulce: como es tradición en Semana Santa, emprendedoras locales se dan cita en el Gran Malecón con su oferta de dulces típicos o “rasguñaos”. Dulce de papaya, coco o ñame hacen parte de esta experiencia que puedes disfrutar a lo largo del Malecón y en el Caimán del Río.

Gastronomía en el Malecón: el Gran Malecón cuenta con más de 80 puntos comerciales distribuidos en diferentes zonas gastronómicas como Caimán del Río, Manglares del Río, La Madriguera del Río y Jardín del Río. Cada espacio ofrece una experiencia culinaria variada y se complementa con zonas recreativas ideales para compartir en familia.

Conectar con la naturaleza

Para quienes prefieren planes en medio del entorno natural, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín es el destino ideal: este espacio ofrece un ambiente propicio para la conexión, el descanso y la contemplación.

Los visitantes podrán realizar actividades como avistamiento de aves, caminatas por senderos, deportes náuticos sin motor y disfrutar de una oferta gastronómica ligera, en un ambiente propicio para la tranquilidad y la reflexión.

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, protector solar o sombrilla, y llevar termo de agua para disfrutar de una jornada tranquila en este entorno natural, ideal para reflexionar y reconectar.

A disfrutar Puerto Mocho

Puerto Mocho también estará habilitado para recibir a barranquilleros y visitantes en estos días santos. Esta playa urbana funcionará de este martes y miércoles entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., mientras que de jueves a domingo abrirá desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En cuanto al acceso, los visitantes deben recordar que el tren turístico también prestará servicio en esos mismos horarios: martes y miércoles desde las 10:00 a.m. y de jueves a domingo desde las 8:00 a.m. El valor del tiquete es de $10.000 por persona, e incluye ida y regreso. Los niños desde los 2 años en adelante también deben ingresar con boleta.

Además del tren, los visitantes podrán utilizar como alternativas de transporte los motocarros y bicicoches, servicios externos que operan como medio de traslado hasta la playa. En el caso de los motocarros, la tarifa establecida es de $5.000 por persona por trayecto.