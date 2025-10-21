Ante las emergencias presentadas este lunes 20 de octubre debido a las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de Santa Marta, la Alcaldía Distrital decretó Alerta Naranja por el avance de la onda tropical AL98, ubicada sobre el oriente del mar Caribe , a la cual han monitoreado rigurosamente debido a sus probabilidades significativas de convertirse en una formación ciclónica que afectaría al Caribe colombiano.

Leer más: Avanza onda tropical en el Caribe y se aproxima a las costas colombianas: habrá lluvias en la región

De acuerdo con la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC), se registró una probabilidad del 90% de la aparición de un fenómeno ciclónico en las próximas 48 horas, y del 90% en los siguientes siete días.

Sobre esto, el alcalde Carlos Pinedo Cuello realizó una reunión con todo el equipo de Gobierno Y la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático -OGRICC- para analizar las medidas que serán adoptadas para atender la emergencia.

“Mi gente, ante las fuertes lluvias del día de hoy, me encuentro analizando con @OgriccOficial y todo el equipo de Gobierno la situación de los barrios afectados y coordinando las medidas inmediatas que adoptaremos. He dado instrucciones de citar, a primera la hora, la Sala de Crisis. Toda la Administración Distrital está con ustedes.”, escribió desde su cuenta de X.

Lea también: Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, en alerta amarilla por posible sistema ciclónico

Mi gente, ante las fuertes lluvias del día de hoy, me encuentro analizando con @OgriccOficial y todo el equipo de Gobierno la situación de los barrios afectados y coordinando las medidas inmediatas que adoptaremos. He dado instrucciones de citar, a primera hora, la Sala de… — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) October 21, 2025

Clases suspendidas

Como consecuencia de las fuertes lluvias muchas edificaciones quedaron totalmente inundadas, por lo cual algunas instituciones educativas debieron suspender las clases.

A través de redes sociales, los usuarios reportaron daños materiales, caídas de techos, cortes de fluido eléctrico y rebosamiento de aguas residuales.

Lea también: Emergencias por lluvias en Santa Marta: dos personas murieron y se reportan graves inundaciones

Alertas del Ideam

El Ideam informó que la onda tropical AL98 se desplaza hacia el occidente con una probabilidad de formación ciclónica del 90% en las próximas 48 horas y del 90% a 7 días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“Se eleva el nivel de alerta a ALISTAMIENTO para el departamento de La Guajira, se mantienen los niveles de AVISO para Magdalena, Atlántico y Bolívar, y de VIGILANCIA para Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”, indica la entidad.

Y agrega: “Este sistema aún NO representa afectación directa sobre el territorio colombiano. Se mantiene influencia en las condiciones de viento y oleaje hacia el noreste del Caribe, donde se registran vientos cercanos o superiores a 55 km/h y una altura de ola cercana a 3 metros.”

Comunicado Especial No. 04 - La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) eleva a nivel de ALISTAMIENTO 🟠 a La Guajira, ante el fortalecimiento de la perturbación AL98. Octubre 20 de 2025, 21:00 HLC 🌀 pic.twitter.com/50Uz8B35wq — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 21, 2025

Vale mencionar que mantienen que desde la Alcaldía también se emitió una alerta roja por riesgo de deslizamientos en la zona rural.

Así como alerta naranja por posibles crecientes súbitas en ríos que bajan de la Sierra: Gaira, Manzanares, Piedras, Mandihueca, Guachaca, Buritaca y Don Diego. Además, una alerta amarilla meteomarina por lluvias, vientos fuertes y oleaje en la zona costera.

Dos personas murieron en medio del aguacero

Por el momento se han reportados dos fallecimientos en medio de estas emergencias, los cuales están siendo investigados.

Por un lado, la comunidad reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un motociclista a orillas del río Manzanares, a la altura de la calle 30 con carrera 4, en inmediaciones del barrio Manzanares, sur de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue identificado como Jorge Molina, quien se encontraba en su motocicleta y decidió bajarse en plena vía. Aparentemente, en ese momento el hombre se ubicó debajo de un árbol y un rayo lo impactó, dejándolo sin signos vitales en el lugar.

Por otro lado, en la noche de este lunes la comunidad también reportó que un joven de 18 años falleció en la piscina olímpica de Santa Marta, luego de que este decidiera entrar al lugar, pese a las restricciones que había por las condiciones climáticas.

Aparentemente, el joven decidió ingresar a la piscina y momentos después falleció, por lo que se presume murió por inmersión.

Sin embargo, hasta el lugar acudieron unidades de la Policía Metropolitana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección y levantamiento del cuerpo, por lo que se investigan las causas del deceso.