Graves inundaciones, vías colapsadas, viviendas afectadas y dos personas muertas es el balance que se conoce por el momento en Santa Marta por las fuertes lluvias de este lunes 20 de octubre.

Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, en alerta amarilla por posible sistema ciclónico

En redes sociales circularon varias imágenes y videos del aguacero e inundaciones que afectan, especialmente al Centro Histórico de la capital del Magdalena.

#ALERTA Emergencia en Santa Marta por intensas lluvias en diversos sectores de la ciudad, por el paso de onda tropical. pic.twitter.com/PtIr2jELAt — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 21, 2025

Ante esto, las autoridades del Distrito mantienen una alerta roja por riesgo de deslizamientos en la zona rural, debido al paso de la onda tropical con potencial de formación ciclónica.

Como se sabe, entidades meteorológicas nacionales e internacionales detectaron la onda tropical AL98, a la cual han monitoreado rigurosamente debido a sus probabilidades significativas de convertirse en una formación ciclónica que afectaría al Caribe colombiano.

De acuerdo con la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC), esta mañana se registró una probabilidad del 50% de la aparición de un fenómeno ciclónico en las próximas 48 horas, y del 80% en los siguientes siete días.

Las torrenciales lluvias, que no cesaron durante tres horas, afectaron considerablemente distintos barrios de Santa Marta, como El Pando, Bavaria, Pescaíto, 13 de Junio, El Yucal, San Pablo y Los Almendros, donde el nivel del agua alcanzó entre uno y dos metros de altura.

Dos personas murieron en medio del aguacero

Por el momento se han reportados dos fallecimientos en medio de estas emergencias, los cuales están siendo investigados.

Por un lado, la comunidad reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un motociclista a orillas del río Manzanares, a la altura de la calle 30 con carrera 4, en inmediaciones del barrio Manzanares, sur de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue identificado como Jorge Molina, quien se encontraba en su motocicleta y decidió bajarse en plena vía. Aparentemente, en ese momento el hombre se ubicó debajo de un árbol y un rayo lo impactó, dejándolo sin signos vitales en el lugar.

Por otro lado, en la noche de este lunes la comunidad también reportó que un joven de 18 años falleció en la piscina olímpica de Santa Marta, luego de que este decidiera entrar al lugar, pese a las restricciones que había por las condiciones climáticas.

Aparentemente, el joven decidió ingresar a la piscina y momentos después falleció, por lo que se presume murió por inmersión.

Sin embargo, hasta el lugar acudieron unidades de la Policía Metropolitana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección y levantamiento del cuerpo, por lo que se investigan las causas del deceso.