Por medio de un comunicado, la empresa Air-e Intervenida rechazó la agresión que sufrió uno de sus colaboradores en horas de la tarde de este lunes 20 de octubre mientras se encontraba cumpliendo con una orden en el barrio Betania, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, cuando fue agredido por dos sujetos.

Leer más: Un joven muerto y un adolescente aprehendido tras riña en fiesta familiar de Soledad

“La empresa Air-e Intervenida rechaza, de manera categórica, la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, norte de Barranquilla, mientras se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago”, se lee.

Gracias a un video que circula en redes sociales, un internauta captó el momento en el que se observa como el técnico intenta defenderse de un sujeto que lo agrede con un objeto contundente tras concretar la suspensión del servicio.

Segundos después, otro hombre se unió a la par del agresor, pero este portaba un machete e intentó agredir al empleado, acorralándolo hasta hacerlo caer al piso.

Leer más: Ataque a bala en Carrizal: criminales tocaron la ventanilla del conductor y dispararon

“De acuerdo con los reportes preliminares, el contratista fue atacado hacia las 11:30 de la mañana en el sector de la carrera 38C con calle 75C, por dos personas que tenían arma blanca y objeto contundente, minutos después de haber finalizado este procedimiento” reza el comunicado.

En medio del altercado, los habitantes del sector alertaron a las autoridades, quienes rápidamente se trasladaron hasta el sitio y contuvieron a los violentos, ordenándoles que se detuvieran mientras empuñaban sus armas ‘Taser’.

“Gracias a la rápida reacción de miembros de la Policía Nacional, la situación pudo ser controlada a tiempo, tras la captura de uno de los usuarios implicados. Sumado a ello, el técnico interpuso una denuncia penal por el delito de lesiones personales en la Fiscalía General de la Nación”.

Leer más: Un muerto y un herido deja enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías

Y añadió: “la empresa de servicios públicos reitera el llamado a la tolerancia y, una vez más, invita a utilizar los canales y mecanismos oficiales para formalizar quejas, reclamos e inquietudes sobre la prestación del servicio de energía, dado a que ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”.

Finalmente, la empresa prestadora de servicio pidió priorizar el diálogo, la empatía y corresponsabilidad ciudadana, reafirmando su compromiso con garantizar el bienestar de trabajadores y usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.