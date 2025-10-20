En hechos ocurridos en la noche del sábado 18 de octubre en el municipio de Soledad, Atlántico, un joven de 18 años perdió la vida tras ser herido con arma cortopunzante durante una riña familiar registrada en el sector Cachimbero, en el barrio Nuevo Triunfo.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se presentó hacia las 9:35 p. m. cuando varios integrantes de una familia se encontraban departiendo y se originó una discusión que terminó en agresión. En medio del altercado, uno de los presentes atacó con una navaja a otro familiar, causándole tres heridas en el tórax.

La víctima, identificada como Isaac David Álvarez Silva, de 18 años, fue trasladada de urgencia a la Clínica Porvenir, donde pese a los esfuerzos médicos falleció en la mañana del domingo 19 de octubre, a las 11:00 a. m., debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor, un adolescente de 16 años, fue aprehendido por unidades policiales luego de que regresara al centro asistencial con la aparente intención de agredir nuevamente a la víctima.

Las diligencias de inspección técnica al cadáver estuvieron a cargo del CTI de la Fiscalía, mientras que el caso fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.