En la calle 16 con carrera 9 de Valledupar, un grupo de trabajadores de la empresa Aseo del Norte, que opera en esta ciudad realizaron un plantón exigiendo mejores condiciones laborales.

Entre las exigencias está la entrega de dotación, la cual está atrasada desde hace varios meses, asimismo el aumento de sueldo, rotaciones de los turnos laborales, contrataciones indefinidas, puntualidad en el pago, entre otras peticiones.

De acuerdo a Julio Hernández, presidente de la Asociación Sinaltrasel, se encuentran negociando la contratación con la empresa, la cual, al parecer, se niega a dar un contrato a término indefinido.

“Ya tienen un contrato de hace 20 años y están pasando por alto lo que dice la ley, como es la reforma laboral que dice que debe existir un contrato a término indefinido, por lo cual nosotros estamos cumpliendo a cabalidad para pasar a término indefinido. No nos quieren aumentar el sueldo, nos están ofreciendo un monto muy bajo, el cual no nos alcanza para sobrevivir. Nos entregan una sola prenda de dotación y no da abasto a las exigencias. Estamos dispuestos a realizar una huelga que podría afectar a toda la ciudadanía, pero primero son nuestros derechos”, expresó Julio Hernández.

Durante el desarrollo de la manifestación quedó en evidencia como los trabajadores tienen la dotación de uniformes desgastada y en algunos casos rota.