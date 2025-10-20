En horas de la mañana de este lunes 20 de octubre se registró una emergencia en el Centro de Vida del barrio Los Mayales, donde son atendidos en modalidad de asilo 25 adultos mayores de población vulnerable, quienes tuvieron que ser evacuados debido a la proliferación repentina de abejas africanizadas.

Según informó una funcionaria de dicha institución, las personas de la tercera edad se encontraban en su rutina diaria acompañados por el personal asistencial y de labores, cuando fueron atacados por los insectos, por lo cual debieron llamar de inmediato al Cuerpo de Bomberos de la ciudad y equipos de ambulancias para trasladar a los afectados a centros médicos.

De los 25 adultos mayores evacuados, 16 se encuentran en clínicas.

“Los organismos de socorro como bomberos y ambulancias llegaron de manera oportuna y se pudieron atender a los adultos mayores”, indicó la trabajadora del lugar.

Tras la evacuación de los adultos mayores, los bomberos especializados en control de abejas pudieron controlar la situación. Entre tanto, se conoció que los afectados están siendo atendidos por personal médico y están fuera de peligro.