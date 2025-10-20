El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, realizó en el municipio de La Paz, Cesar, la entrega de ambulancias completamente dotadas que fortalecen la capacidad de respuesta de los hospitales en todo el territorio.

Durante el acto, se oficializó la entrega de ocho vehículos asistenciales, entre ellos ambulancias y unidades móviles, destinadas a hospitales del Cesar y de La Guajira, con una inversión cercana a los $2.000 millones, según informó el ministro de Salud.

Cortesía Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, oficializó la entrega de modernas ambulancias para hospitales del Cesar y La Guajira.

Los hospitales beneficiados en el Cesar fueron: el Marino Zuleta Ramírez, del municipio de La Paz, con dos ambulancias; el San Martín, de Astrea, con una ambulancia; el San José, de Becerril, con una ambulancia; el Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, con una unidad móvil; y el hospital El Socorro, de San Diego, con una camioneta.

Adicionalmente, fueron entregadas dos ambulancias más a los hospitales Santa Rita de Cassia, del municipio de Distracción, y Santo Tomás, del municipio de Villanueva, ambos en el departamento de La Guajira.

Estas dotaciones, refuerzan la red hospitalaria y garantizan una atención oportuna, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Durante su visita, el ministro Guillermo Jaramillo anunció además la renovación de resoluciones para los hospitales de El Paso, Manaure, Agustín Codazzi y Curumaní, así como nuevas inversiones para el fortalecimiento de la red pública.

También confirmó recursos destinados al pago por atención a población migrante certificada por el Gobierno del Cesar, con una cifra cercana a los $39.000 millones, lo que permitirá aliviar la carga financiera de las E.S.E. y garantizar la sostenibilidad del sistema.

La secretaria de Salud Departamental, Georgina Sánchez, celebró estos anuncios que impactan de manera directa a la red hospitalaria del Cesar, y expresó: “El ministro nos ha dicho que habrá inversión para los cinco puestos de salud del municipio de La Paz y gratamente también para la cabecera municipal con el hospital Marino Zuleta. Además, como algo que llega a fortalecer a todas las E.S.E. del departamento y a toda la red privada, que habrá antes de finalizar el año plata para pago de migrantes”, afirmó la secretaria Sánchez.