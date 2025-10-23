Eurípides Cervantes Fontalvo es recordado por su alegría y buena disposición en el Centro de Vida del barrio Los Mayales, donde pasó los últimos seis años de su vida. Con 86 años, y a pesar de tener ciertas limitaciones por su avanzada edad, aún se valía por sí mismo y le gustaba conversar con sus compañeros de convivencia.

Lea: Situación laboral de Aseo del Norte será resuelta por Tribunal de Arbitramiento

Sin embargo, un hecho inesperado lo llevó a la muerte el pasado miércoles, luego de estar hospitalizado cerca de 24 horas tras las picaduras de abejas africanizadas, en un hecho registrado en el Centro de Vida, cuando el personal administrativo decidió mandar a realizar las podas de los árboles.

Tras su muerte, desde la Alcaldía de Valledupar iniciaron las labores pertinentes para la ubicación de sus familiares, pero esto no ha sido posible.

La gestora social de Valledupar, Milena Serrano, indicó que Cervantes Fontalvo fue encontrado en el Centro Vida con permanencia desde la administración anterior. Tenía complejidades en su salud, propia de la edad, las cuales fueron agravadas con las picaduras de las abejas.

Lea: Indígenas arhuacos bloquean la vía Valledupar–Bosconia en protesta por designación de cabildo gobernador

Debido a que no tiene familiares, la administración municipal realizará las gestiones correspondientes para que tenga un sepelio digno.

“Hemos estado muy al pendiente de esta situación, tenemos dos abuelitos aún en UCI, y el resto ya retornaron al Centro de Vida de Los Mayales, y estuvieron atendidos en el Centro Vida de La Nevada. Ya los bomberos indicaron que se podía habitar de nuevo el lugar. Estamos esperando, ya Medicina Legal nos hizo la entrega del cuerpo y ya tenemos al operador para realizar el sepelio y hasta el momento no hay familiar que se haya manifestado para acompañar al señor Eurípides, pero nosotros en la administración lo acompañaremos porque era un señor que nos brindó mucho amor y cariño cuando lo visitábamos, todos estamos muy conmovidos por su deceso”, expresó la gestora social.