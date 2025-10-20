La Gobernación de La Guajira y la Alcaldía del municipio de Distracción realizaron la entrega de más de 1.000 metros lineales de vías pavimentadas y mejoras que facilitan la movilidad y la conexión entre los corregimientos de Los Hornitos y Chorrera.

Los trabajos benefician a los barrios Nueva Esperanza, Las Lomitas y 8 de Abril, e incluyeron la construcción del ‘Box Culvert’ en la carrera 19 entre calles 3 y 4, una obra que mejora la circulación vehicular y peatonal.

En ese sentido, la obra realizada con recursos de regalías otorgados por la administración y ejecutada por el municipio, contempló andenes en concreto estampado, bordillos, luminarias con energías limpias y redes de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la conectividad y el acceso a servicios básicos en la cabecera municipal.

Durante la entrega, el gobernador Jairo Aguilar Deluque destacó que la obra “refleja el trabajo conjunto con las autoridades locales para responder a necesidades concretas de la población”.

Finalmente, el alcalde Jacob Arnaldo Brito señaló que, “la intervención representa un avance tangible en infraestructura y calidad de vida para los distraccionenses”.