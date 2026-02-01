El fin del mes de enero fue muy festivo en los barrios La Victoria, Lacharme y Risaralda, en la ciudad de Montería. Sus moradores celebraron la entrega oficial de las vías pavimentadas por parte del alcalde Hugo Kerguelén García y su equipo de gobierno.

“Estamos aquí en el centro de Montería entregando obras en estos barrios, que a pesar de ser de los más viejos de la ciudad, adolecían de la falta de pavimento, había polvo en verano y barro en invierno. Aquí estamos sin excusas, sino siendo eficientes y buscando soluciones”, señaló el alcalde durante el acto inaugural.

La lluvia no impidió la celebración de la comunidad que inició con la entrega de los 207 metros lineales sobre la carrera 11, que une a dos barrios. Posteriormente entregaron el tramo de la carrera 12, entre 16 y 16B, en Risaralda, donde pavimentaron 51 metros; así como en otros dos más, en Lacharme, cuya intervención dejó completamente pavimentadas las vías alrededor del parque del barrio: en la carrera 8C, entre calles 14 y 15 (83 m), y en la calle 14, entre carreras 8C y 8D (39 m).

El alcalde Kerguelén García recordó que, desde el inicio de su gobierno, el propósito es dejar pavimentada por completo la zona centro de Montería, que tiene lo que se conoce popularmente como “unos mochitos de calle, que faltan por pavimentar, y ahí les vamos cumpliendo”.

Agregó que con estas obras generaron 45 empleos, entre directos e indirectos.

