Ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, se sigue el juicio oral en contra de la docente, Luz Enith Calderón Méndez, acusada de ser participe en el asesinato del también profesional de la educación, Ameh Mauricio Escallón Gamarra, ocurrido en mayo de 2019, en esta capital.

Leer más: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

Sin embargo, la más reciente diligencia judicial fue suspendida por el juez debido a la inasistencia de los testigos convocados por la Fiscalía. Ahora se espera que el despacho asigne una fecha para continuar con la etapa de evacuación de pruebas por parte del ente acusador, que insistió en que cuenta con suficiente material probatorio.

Es de recordar que en este proceso ya se encuentra condenado Alexander Amador Pedroza, a una pena 31 años de prisión, tras aceptar cargos y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que le permitió acceder a una rebaja de pena. Pedroza para la época de los hechos era el esposo de Calderón Méndez, y todo se habría tratado de un triángulo amoroso.

Ver también: Bancolombia pone a la venta viviendas usadas desde $120 millones: así puede adquirir el catálogo

La procesada enfrenta cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, actualmente, se encuentra en libertad por vencimiento de términos.