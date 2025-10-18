El Centro Integrado de Servicios (CIS) o Universidad del Sur, en la ciudad de Montería, fue inaugurado oficialmente la tarde de este sábado 18 de octubre por el presidente Gustavo Petro Urrego.

La obra, que contó con una inversión cercana a los 54 mil 400 millones de pesos, recursos del Sistema General de Regalías y propios del municipio de Montería, es posible gracias al concurso de las dos últimas administraciones del orden nacional y municipal.

La llamada Universidad del Sur es un espacio en el que pueden funcionar los centros de formación profesional, técnico y tecnológico, de hecho desde el año 2023 la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) firmó un convenio parar operar desde allí, y a su vez aportó 10 mil millones de pesos para la dotación de este espacio ubicado en el sur de la capital de Córdoba y para equipos.

Presidencia Fachada de la Universidad del Sur, ubicada en Montería.

El nuevo complejo beneficiará a más de 512.000 habitantes y permitirá que más de 3.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 accedan a educación superior pública y gratuita en espacios modernos y sostenibles.

El jefe de Estado destacó la inversión que realizan en la educación, en los templos del saber, y anunció que necesariamente la Universidad de Córdoba también estará en ese espacio con la finalidad de acercar la educación profesional a todos los sectores.

Desde la alcaldía pretenden que Unicórdoba amplíe su presencia en el CIS con programas técnicos y de formación para el trabajo, generando 600 nuevos cupos para jóvenes del sur.

En el acto inaugural estuvo presente el director de la ESAP, el también cordobés Jorge Bula Escobar, y los estudiantes que alcanzaron los mejores puntajes en las pruebas Icfes.

A propósito de estos logros educativos el presidente Gustavo Petro también dio a conocer datos oficiales del Ministerio de Educación que ubican a Córdoba con su educación pública en los primeros lugares, en especial Montería, por encima de la educación privada.