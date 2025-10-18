Este viernes 17 de octubre, durante el segundo día de pasarelas de Ixel Moda 2025, en el marco de Barranquilla es Moda, estuvo marcado por el talento de destacadas diseñadoras colombianas. Entre ellas, brilló con luz propia la barranquillera Lina Cantillo, quien presentó su colección ‘Bienvenidos a Barrio Abajo’, una apuesta por la elegancia contemporánea con profundas raíces culturales.

Josefina Villarreal

Con una puesta en escena sobria y sofisticada, Cantillo rindió homenaje a la esencia de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, mezclando sastrería de alta gama con íconos de la identidad barranquillera y el amor por el Junior de Barranquilla. La pasarela se tiñó principalmente de negro y blanco, con prendas que destacaban por sus cortes impecables y detalles que evocaban fiesta y tradición, como lazos en pantalones anchos y brillos sutiles en atuendos masculinos y femeninos.

Josefina Villarreal Un modelo luce una de las creaciones de Cantillo en honor al Junior de Barranquilla.

Uno de los looks más aplaudidos fue una camisa deportiva con el escudo del equipo rojiblanco, combinada con piezas de corte sastre, una fusión que capturó la esencia de lo popular y lo refinado. También desfilaron batas masculinas con estampados inspirados en los tradicionales pick up del Carnaval, reforzando el tributo a la vida, la música y el color de Barrio Abajo.

Josefina Villarreal

La noche fue un punto de encuentro para fashionistas, modelos, diseñadores, influencers y amantes del diseño. Todos reunidos bajo el sello de una ciudad que vibra al ritmo de la creatividad, consolidando a Barranquilla como un epicentro emergente en la industria de la moda en Colombia.

La diseñadora barranquillera al cierre del desfile.

Además de Cantillo, las marcas Lavi by Majo Lavi y Mar de Luna también dejaron huella en la jornada, demostrando que la moda hecha en Colombia tiene carácter, identidad y proyección internacional.