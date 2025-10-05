La noche del pasado viernes 3 de octubre, el Empire State Building —uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York— se iluminó con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana. Desde su Observatorio del piso 86, Maluma protagonizó un concierto sin precedentes que lo consagró como el primer artista de reguetón en actuar en este escenario.

El espectáculo, transmitido en directo a través del canal oficial de Boss en YouTube, reunió a miles de espectadores que siguieron la presentación del cantante paisa desde distintas partes del mundo. La transmisión, que rápidamente se volvió tendencia, reafirmó el alcance internacional de la música del colombiano, de 31 años.

El concierto se realizó en el marco del Mes de la Herencia Hispana, celebración que reconoce la influencia cultural de la comunidad latina en Estados Unidos. Durante la velada, Maluma interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Corazón, Chantaje, Hawái y Bronceador, combinando luces, escenografía y una producción de alto nivel.

El evento no solo rindió homenaje a Colombia, sino también a la música urbana latinoamericana, que continúa expandiendo su presencia en escenarios globales. La elección del Empire State Building —símbolo de la ciudad de Nueva York— reflejó la magnitud de la trayectoria de Maluma y su consolidación como una de las figuras más influyentes del pop latino.

“Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”, expresó el artista en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram antes del show.

El video del concierto reveló la presencia de invitados especiales como J Balvin y Pipe Bueno, quienes acompañaron al intérprete de ‘Cuatro Babys’.

Maluma: orgullo colombiano

Los seguidores de Maluma inundaron las redes con mensajes de admiración y orgullo nacional. Comentarios como “Gracias por ser bandera de nuestras raíces en lo más alto del mundo”, “Qué espectáculo colombiano” y “El talento de los colombianos no tiene límites” reflejaron la emoción del público ante la magnitud del evento.

El nombre del artista se mantuvo entre las principales tendencias en plataformas como X, Instagram y YouTube, reforzando su posición como uno de los referentes más sólidos de la música latina contemporánea.

Recientemente, días después del histórico concierto, Maluma sorprendió a sus fanáticos al anunciar el cierre de una etapa importante en su vida profesional. El artista confirmó el fin de su relación con su mánager Walter Kolm, con quien trabajó durante más de una década.

“Tras doce años de una relación marcada por el compromiso, la visión compartida y grandes logros, Maluma y Walter Kolm, junto al equipo de WK Entertainment, anuncian la terminación de su relación de management”, indica el comunicado oficial.

Durante ese tiempo, Kolm fue pieza clave en la internacionalización de la carrera del cantante, ayudándolo a posicionarse en escenarios globales y a alcanzar hitos como su actuación en el Empire State Building.