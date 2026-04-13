‘K-Pop Demon Hunters’ se coronó como un éxito indiscutible en la industria de la animación en el último año, solo con nombrar los dos Oscar con lo que se alzó en la pasada edición de los premios de la Academia muestran el talante de la cinta.

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El éxito de la cinta, arrollador desde su estreno en junio del año pasado, la convierte en la película más vista en Netflix —con 325 millones de visionados— y superando en la 98ª edición de los premios de la Academia a grandes rivales como ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’), la segunda película más taquillera de 2025.

La historia de las tres integrantes del grupo HUNTR/X, que combaten demonios inspirados en el folclore coreano, capturó al público con una narrativa, estética y música propias de la cultura pop de Corea del Sur que también conquistaron a la critica estadounidense que la daba como favorita en las dos categorías para alzarse con las estatuillas entregadas en el teatro Dolby.

Pero más allá de sus reconocimientos, algo que llama la atención del público es ver, con el auge de la Inteligencia Artificial, como estos personajes lucen en otros universos como el de la icónica ‘Dora la Exploradora’.

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Con ayuda de Gemini -IA de Google- pudimos obtener estas imágenes adaptadas al encantador y colorido universo de ‘Dora la Exploradora’:

Gemini

Gemini

‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá su secuela en Netflix

El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’, expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.

La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.

Con ‘KPop Demon Hunters’, “Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros”, indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

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“Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores”, agregó.

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de ‘KPop Demon Hunter’, que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia.

“Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia”, dijo Appelhans.

La película sobre un grupo femenino de K-pop, que persigue monstruos mientras equilibran sus vidas bajo los focos, ha consolidado al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.