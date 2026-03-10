Marcela García es una creadora de contenido digital, que antes de contar con presencia en las redes por su jocosa forma de hablar y de contar historias, ya era conocida en las ciudades de la costa caribe colombiana. Esto se debe a que fue reina del Carnaval de Barranquilla.

Sin embargo, años después de creer que lo suyo era mostrar sus vivencias, descubrió lo que sería su apuesta más exitosa, The Hair Generation. Se trata de un emprendimiento que nació de su mayor inseguridad: la alopecia producto de desórdenes alimenticios.

Según ha contado en redes, gracias a su hermana Laura y a la cultura del ‘hair oiling’, notó que podía hacer crecer su pelo, pero también que podía ayudar a otros. Con la ayuda de laboratorios e ingredientes naturales, convirtieron el ritual en su primer producto: el Hair Boomer.

Este producto fue diseñado para el cuero cabelludo, pero también es conocido por promover el crecimiento sano y darle más brillo a las hebras. Incluso, combina aceites naturales con biotecnología, incluyendo extracto de microalga de Tahití para fortalecer el folículo.

Desde entonces, se han movido como un startup de consumo, con formatos interactivos en establecimientos públicos de Barranquilla, Medellín y Bogotá que han reunido a muchos.

Además, hicieron The Hair Generation House, experiencia de tres días en Bogotá en la que clientes pudieron conocer el segundo producto, Gen Zleek, ideal para controlar el frizz. Estas dos apuestas se agotan siempre en horas desde que se anuncia su disponibilidad.

De acuerdo con su más reciente publicación en redes, esta semana todo su equipo creativo y ella quieren replicar el modelo que se hizo en la capital del país con una versión para su ciudad natal: Barranquilla.

En esta ocasión, según reveló en Instagram, la dinámica se llamará “The Hair Generation Celebration Experience”. Para ella, el crear estas actividades hace que sus seguidores se sientan “parte de un movimiento”.

Redes sociales Estos son los patrones que distinguen a la marca en tendencia.

Como estrategia de expectativa, lanzó un video con puntos emblemáticos de la ciudad con los colores representativos de su marca.

Hasta ahora, solo ha revelado que se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, pero no ha dicho cuál será la ubicación exacta, horario ni duración.