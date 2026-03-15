La creadora de contenido y empresaria barranquillera Marcela García Caballero compartió con sus seguidores el nacimiento de su segunda hija.

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A través de sus redes sociales, la también exreina del Carnaval de Barranquilla confirmó que su bebé llegó al mundo el sábado 14 de marzo, un momento que celebró junto a su familia y su comunidad digital.

La influencer reveló que su segunda hija lleva por nombre Amal Chams García, fruto de su relación con su esposo Sergio Chams.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación con mensajes de cariño y felicitaciones para la familia.

Instagram marcelagarciacp Marcela García anunció la llegada de su segunda hija

Amal se convierte en la hermana menor de Fátima Chams García, quien también ha aparecido en varias publicaciones de la creadora de contenido.

Asimismo, la empresaria había revelado que estaba esperando a su segundo bebé el 17 de noviembre, cuando compartió en Instagram una serie de fotografías junto a su hija y su esposo.

Las imágenes fueron tomadas en medio de un campo de flores y marcaron el inicio de una etapa que sus seguidores acompañaron durante los últimos meses.

Desde entonces, quienes siguen su contenido estuvieron atentos a cada actualización sobre el embarazo y las reacciones de su familia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la decisión de la pareja de no conocer el sexo del bebé durante el embarazo.

De esta manera, el nacimiento se convirtió en una sorpresa tanto para la familia como para sus seguidores, quienes finalmente conocieron que se trataba de una niña al momento de su llegada.

Instagram marcelagarciacp Amal Chams García, hija de Marcela García Caballero

En sus historias de Instagram, Marcela también expresó agradecimiento porque su bebé esperó a que finalizara un importante evento organizado por su marca de cuidado capilar The Hair Generation.

El encuentro, llamado The Hair Generation Celebration Experience, se realizó el 13 de marzo en Barranquilla y reunió a miles de seguidores.

Durante la jornada, la influencer y su hermana Laura García estuvieron compartiendo con los asistentes hasta altas horas de la noche.

Instagram marcelagarciacp Marcela García anunció la llegada de su hija

Tras anunciar el nacimiento, la publicación se llenó de comentarios de familiares, amigos y seguidores que celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.

“Esooooo tenemos sobrina nueva”, “Te amamos Amal”, y “Bienvenida hermosa princesa! Te amamos”, fueron algunos de los comentarios que recibió García en el post de la llegada de su hija.