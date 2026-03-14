El actor australiano Jacob Elordi atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera.

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En los últimos meses ha participado en importantes producciones cinematográficas y ha ganado reconocimiento dentro de la industria. Su trabajo en Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, donde interpreta a la criatura creada por el doctor Frankenstein, incluso le ha valido una nominación al Óscar como actor de reparto.

Netflix El actor australiano Jacob Elordi en Frankestein.

Asimismo, el intérprete también ha llamado la atención por su vida personal. A lo largo de los años, varias relaciones sentimentales han sido vinculadas con el protagonista de Euphoria.

Joey King, la primera relación pública de Jacob Elordi

La primera pareja conocida de Elordi fue la actriz Joey King. Ambos se conocieron en 2017 durante el rodaje de The Kissing Booth.

La relación comenzó como una amistad cercana, ya que pasaban largas jornadas juntos durante la filmación. Con el tiempo, el vínculo se transformó en un romance que duró más de un año y que ambos compartieron con naturalidad en redes sociales.

Joey King reacts to Jacob Elordi's ‘Kissing Booth’ criticism:



“I think it’s unfortunate anyone would feel that way. I had a great time making those movies no matter what anyone says.” pic.twitter.com/PC6x9NgOIA — Pop Crave (@PopCrave) December 4, 2023

A finales de 2018 la relación llegó a su fin, aunque continuaron trabajando juntos en las secuelas de la película.

Rumores de romance de Jacob Elordi con Zendaya

El siguiente capítulo sentimental del actor estuvo rodeado de especulaciones. Durante el rodaje de Euphoria entre 2018 y 2019, comenzaron los rumores sobre una posible relación con su compañera de reparto Zendaya.

Las sospechas aumentaron cuando ambos compartieron imágenes de un mismo viaje en Grecia en 2019. Meses después, fueron fotografiados juntos en Nueva York, donde se les vio besándose.

Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Sydney Sweeney e Jacob Elordi em novo teaser da 3° temporada de ‘Euphoria’. pic.twitter.com/X4sYE1f6fP — VHS CUT (@vhscut) March 11, 2026

A pesar de esas imágenes, ninguno de los dos confirmó públicamente el romance y siempre hablaron de una amistad cercana. Según reportes de la prensa, la relación habría terminado en 2020.

El mediático romance de Jacob Elordi con Kaia Gerber

Posteriormente, Elordi inició una relación con la modelo Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford.

El romance comenzó en el otoño de 2020, después de que ambos se conocieran a través de amigos en común. La pareja fue vista en varias ocasiones en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, e incluso compartieron vacaciones junto a la familia de la modelo.

Así comenzó el romance entre Jacob Elordi y Kaia Gerber https://t.co/Pxlwgb3own pic.twitter.com/KsFVlvq36X — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) October 26, 2021

Durante Halloween de ese año publicaron su primera fotografía juntos en redes sociales, disfrazados como Elvis y Priscilla Presley. La relación terminó en noviembre de 2021, presuntamente debido a sus agendas profesionales.

Olivia Jade, la relación más larga de Jacob Elordi

La relación más extensa del actor ha sido con la creadora de contenido Olivia Jade Giannulli. La pareja fue vista junta por primera vez en 2021, poco después de la ruptura de Elordi con Kaia Gerber.

Jacob Elordi and Olivia Jade have broken up, PEOPLE reports. pic.twitter.com/KvasrQzEbB — Pop Base (@PopBase) August 7, 2025

Ambos han mantenido el romance lejos de los reflectores, medios de entretenimiento han reportado distintas pausas en la relación desde 2022.

Las versiones más recientes indican que en enero de 2026 volvieron a ser vistos juntos al salir de un hotel, lo que alimentó rumores de una nueva reconciliación.