Un gran susto vivió la ciclista e influencer española Cecilia Sopeña durante una de sus rutas cerca del mar, luego de sufrir una fuerte caída mientras transitaba por un sendero rocoso al borde de un precipicio.

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El incidente quedó registrado con una cámara 360° que llevaba instalada y posteriormente fue compartido en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se observa cómo la creadora de contenido avanza en bicicleta por un estrecho camino junto a su perrita Nezha. Sin embargo, en cuestión de segundos pierde el control de la bicicleta sobre la gravilla y resbala peligrosamente hacia la pendiente del acantilado.

Captura de pantalla La ciclista e influencer española Cecilia Sopeña sufrió una aparatosa caída mientras realizaba una de sus rutas en bicicleta

Tras el deslizamiento, Sopeña logra detener su caída sujetándose de algunas rocas mientras presiona la bicicleta con sus piernas para evitar seguir descendiendo por la pendiente. Después de varios segundos de tensión, consigue estabilizarse y comenzar a subir nuevamente con mucho cuidado hasta alcanzar un lugar seguro.

El video generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes quedaron impactados por la cercanía del precipicio y el riesgo que implicó la situación.

Captura de pantalla Cecilia Sopeña siempre estuvo acompañada de su perrita

Aunque muchos seguidores mostraron preocupación por el accidente, otros cuestionaron a la influencer por las condiciones en las que realizó la ruta.

Tras la polémica, Cecilia Sopeña publicó otro video en el que ofreció disculpas a la comunidad ciclista. En su mensaje explicó que en ese momento utilizaba la bicicleta únicamente como medio para desplazarse con mayor rapidez durante una ruta de senderismo.

😱🚴 CICLISTA CASI CAE A UN ACANTILADO Y SE SALVA DE MILAGRO



📹 Un ciclista estuvo a punto de caer a un acantilado mientras recorría un sendero, momento que quedó registrado en su cámara 360.



⚠️ En las imágenes se observa cómo pierde el control cerca del borde, quedando a… pic.twitter.com/AuhMDY0jGP — ITR Oficial (@ITROriginal) March 12, 2026

Además, reconoció que fue un error no usar casco y remarcó que este tipo de protección puede salvar vidas, asegurando que la experiencia le dejó una importante reflexión sobre los riesgos en actividades al aire libre.

Asimismo, su perrita Nezha nunca se apartó de su lado y estuvo a su cuidado.