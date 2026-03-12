El cantautor colombiano Lucas Arnau vive un mal momento por cuenta de la muerte de su perro Atún, luego de que este fuera atropellado accidentalmente.

El artista explicó que el accidente ocurrió en su propia vivienda, cuando el animal se atravesó mientras sacaba su vehículo. Fue alcanzado por las llantas traseras, lo que le provocó graves heridas.

Arnau trasladó a Atún a una clínica veterinaria. El perro fue intervenido para tratar lesiones en la cadera, pero no logró resistir por la gravedad de las heridas.

Por medio de las redes sociales, el cantante había explicado la situación en que estaba su mascota, con imágenes del perro siendo tratado. Pidió en ese momento que lo ayudaran a orar por la recuperación de Atún.

“Sólo les pido una rezadita por mi gordito que no se nos vaya a ir por este accidente. Tiene la manito izquierda con fractura grande ( esto tiene solución) pero además, tiene un pulmón comprometido lleno de agua que le da una probabilidad del 50% de sobrevivir. No saben el dolor que siento en mi corazón, es inexplicable el amor que siento por él, no quiero perderlo, me duele en el alma esta situación, que impotencia la que se siente. Yo sé que ustedes lo quieren mucho, por favor ayúdenme rezando para que mi niño sobrepase el tema del pulmón y lo volvamos a tener en casa sano”, se lee en el primer mensaje de Arnau, publicado el miércoles 11 de marzo.

Ya en la mañana de este jueves, Arnau confirmó que Atún falleció, con un emotivo mensaje en sus redes sociales en forma de despedida y con varias fotografías del perrito desde que era cachorro.

“Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido, GRACIAS Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre, te amo con todas las fuerzas de mi corazón ♥️🐶🐾😇 descansa en paz angelito de mi vida!“, fue el mensaje que le dedicó el cantante a Atún.