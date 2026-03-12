“La Plena”, la colaboración entre Beéle, Westcol y Ovy On The Drums, con la W Sound y Big Ligas, acaba de alcanzar uno de los hitos más codiciados de la industria musical digital: ingresar al Billions Club de Spotify, el selecto grupo de canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Lanzada el 19 de febrero de 2025, la canción logró esta marca en apenas 384 días, consolidándose como uno de los fenómenos virales más contundentes del último año dentro de la música urbana hecha en Colombia. El tema no solo dominó playlists y tendencias digitales, sino que también impulsó una conversación cultural en redes sociales y plataformas de video.

El ingreso al Billions Club confirma el alcance global de una colaboración que unió tres fuerzas clave del entretenimiento digital y musical: la voz y estilo de Beéle, el impacto mediático de Westcol, la producción de Ovy On The Drums, uno de los productores colombianos más influyentes de la escena urbana.

Con este logro, “La Plena” se suma al pequeño listado de canciones latinoamericanas que han logrado romper la barrera del billón de streams, reafirmando el momento de expansión internacional que vive la música urbana colombiana.

