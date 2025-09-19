El pasado miércoles 17 de septiembre se conoció la lista de los nominados a la 26ª edición de los Latin Grammy 2025. La música latina vuelve a brillar en el escenario internacional que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Leer más: Lo que se sabe del brutal ataque a cuchillo que dejó en UCI a una joven de 21 años en San Isidro

Este año, la lista está encabezada por Bad Bunny, quien logró 12 menciones en distintas categorías, consolidándose como el gran favorito de la noche.

En el caso de Colombia, la representación es amplia y diversa. Artistas como Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Maluma, Fonseca, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Morat, Mike Bahía, Silvestre Dangond, Checo Acosta y Karen Lizarazo, fueron nominados en géneros que van desde lo urbano hasta lo tropical.

Pero la gran sorpresa fue que la Academia Latina de la Grabación incluyó en este listado al creador de contenido Westcol, con la canción ‘La Plena’, del proyecto W Sound 05.

Luis Villa, más conocido como Westcol, inició su trayectoria como streamer, sin embargo, aparece acreditado en este proyecto que reunió a Beéle y a Ovy on the Drums, consolidándose como parte de la producción del tema.

Ver también: Los cuatro signos del zodiaco que se verán influenciados por el eclipse solar de septiembre, según Mhoni Vidente

Cabe destacar que La Plena acumuló una audiencia significativa desde su publicación, superando los 214 millones de reproducciones en Spotify, lo que indica gran visibilidad internacional.