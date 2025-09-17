La música latina vuelve a brillar en el escenario internacional con la revelación de los nominados a la 26ª edición de los Latin Grammy 2025, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Este año, la lista está encabezada por Bad Bunny, quien logró 12 menciones en distintas categorías, consolidándose como el gran favorito de la noche.

En el caso de Colombia, la representación es amplia y diversa. Karol G compite en categorías principales como ‘Grabación del Año’ y ‘Canción del Año’ con su éxito ‘Si antes te hubiera conocido’. También figuran artistas como Shakira, Andrés Cepeda, Maluma, Fonseca, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Morat, Mike Bahía, Silvestre Dangond, Checo Acosta y Karen Lizarazo, quienes lograron nominaciones en géneros que van desde lo urbano hasta lo tropical.

Entre las novedades de esta edición sobresale la creación de dos categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales, que buscan dar mayor visibilidad a la diversidad de propuestas sonoras de la región. Asimismo, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor mexicano Édgar Barrera figuran entre los más nominados, con 10 menciones cada uno, consolidando su protagonismo en la escena musical actual.

A continuación, la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025:

Grabación del Año

Baile Inolvidable – Bad Bunny

DTmF – Bad Bunny

El Día del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado – Liniker

Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Álbum del Año

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito de Yocahú – Vicente García

Al Romper la Burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra de To’s (Seca) – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Canción del Año

Baile Inolvidable – Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DTMF – Bad Bunny

El Día del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar – Mon Laferte

Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom – Liniker

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Nuevas categorías y nominados especiales

Estas son algunas de las categorías añadidas o destacadas este año, con sus respectivos nominados:

Mejor Canción de Raíces

Aguacero – Luis Enrique & C4 Trío

Como Quisiera Quererte – Natalia Lafourcade & El David Aguilar

El Palomo y la Negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara & Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné & Bejuco

Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny

Mejor Música para Medios Visuales

Cada Minuto Cuenta – Pedro Osuna

Cien Años de Soledad – Camilo Sanabria

El Eternauta – Federico Jusid

In The Summers – Eduardo Cabra

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Ouro de Tolo – Marina Sena

Transe – Zé Ibarra

Um vento Passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon

Veludo Marrom – Liniker

Colombianos nominados

Colombia dirá presente en la ceremonia con una fuerte representación: