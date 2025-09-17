La música latina vuelve a brillar en el escenario internacional con la revelación de los nominados a la 26ª edición de los Latin Grammy 2025, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Este año, la lista está encabezada por Bad Bunny, quien logró 12 menciones en distintas categorías, consolidándose como el gran favorito de la noche.
En el caso de Colombia, la representación es amplia y diversa. Karol G compite en categorías principales como ‘Grabación del Año’ y ‘Canción del Año’ con su éxito ‘Si antes te hubiera conocido’. También figuran artistas como Shakira, Andrés Cepeda, Maluma, Fonseca, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Morat, Mike Bahía, Silvestre Dangond, Checo Acosta y Karen Lizarazo, quienes lograron nominaciones en géneros que van desde lo urbano hasta lo tropical.
Entre las novedades de esta edición sobresale la creación de dos categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales, que buscan dar mayor visibilidad a la diversidad de propuestas sonoras de la región. Asimismo, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor mexicano Édgar Barrera figuran entre los más nominados, con 10 menciones cada uno, consolidando su protagonismo en la escena musical actual.
A continuación, la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025:
Grabación del Año
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- DTmF – Bad Bunny
- El Día del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado – Liniker
- Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz
Álbum del Año
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- Al Romper la Burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra de To’s (Seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Canción del Año
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- DTMF – Bad Bunny
- El Día del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
- Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom – Liniker
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Nuevas categorías y nominados especiales
Estas son algunas de las categorías añadidas o destacadas este año, con sus respectivos nominados:
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero – Luis Enrique & C4 Trío
- Como Quisiera Quererte – Natalia Lafourcade & El David Aguilar
- El Palomo y la Negra – Natalia Lafourcade
- Ella – Anita Vergara & Tato Marenco
- Jardín del Paraíso – Monsieur Periné & Bejuco
- Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny
Mejor Música para Medios Visuales
- Cada Minuto Cuenta – Pedro Osuna
- Cien Años de Soledad – Camilo Sanabria
- El Eternauta – Federico Jusid
- In The Summers – Eduardo Cabra
- Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Ouro de Tolo – Marina Sena
- Transe – Zé Ibarra
- Um vento Passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- Veludo Marrom – Liniker
Colombianos nominados
Colombia dirá presente en la ceremonia con una fuerte representación:
- Karol G: Grabación del Año y Canción del Año (’Si Antes Te Hubiera Conocido’).
- Shakira: nominada con ‘Soltera’ en Mejor Canción Pop.
- Andrés Cepeda: tres menciones, incluyendo Canción del Año por ‘Bogotá’.
- Maluma: en la categoría Mejor Canción Urbana.
- Fonseca, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Morat, Mike Bahía: con presencia en categorías pop y rock.
- Checo Acosta y Silvestre Dangond: nominados en Mejor Álbum Tropical.
- Karen Lizarazo, Los Cumbia Stars y Puerto Candelaria, entre otros, completan el listado de artistas nacionales en competencia.