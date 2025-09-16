El país se prepara para vivir nuevamente la magia de la Fiesta del Cine, una jornada en la que el séptimo arte será el gran protagonista.

Gracias a la unión de las principales cadenas de exhibición en Colombia —Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis— los espectadores podrán disfrutar de todas las funciones, en todos los formatos y en todas las salas seleccionadas.

Formatos 2D $ 6.000

Formatos especiales $ 9.000

La celebración se llevará a cabo en más de 125 teatros a nivel nacional, reafirmando el compromiso del sector por fomentar la cultura cinematográfica y ofrecer a las familias un espacio de encuentro, entretenimiento y conexión alrededor del cine.

La preventa de boletería estará disponible desde el martes 23 de septiembre, y además de la tarifa especial, los asistentes encontrarán promociones exclusivas en combos de confitería que completarán la experiencia.

La jornada en Barranquilla

Los amantes del cine en Barranquilla podrán disfrutar de esta jornada en los centros comerciales Viva, Único, Portal del Prado y Nuestro Atlántico, este último en el municipio de Soledad, Atlántico.

La cartelera promete una auténtica fiesta en pantalla grande, con títulos esperados como El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito, junto a estrenos imperdibles como Ne Zha 2, entre muchas otras opciones para todos los públicos.

Con este regreso, la Fiesta del Cine no solo busca acercar a más colombianos a la gran pantalla, sino también celebrar la fuerza de la industria cinematográfica y su papel esencial en la cultura y el entretenimiento nacional.

