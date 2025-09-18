El próximo 21 de septiembre de 2025 seremos testigos de un fenómeno celestial que va más allá de un simple espectáculo visual. Un eclipse solar se aproxima marcando, para algunos, el comienzo de un nuevo capítulo. Este no es un evento astronómico cualquiera; la energía que emana de él promete ser una fuerza transformadora.

La astrología nos enseña que los eclipses son portales de cambio, catalizadores de destino que pueden traer revelaciones inesperadas y oportunidades para sanar o avanzar. Sin embargo, no todos sienten su impacto de la misma manera. Este eclipse solar en particular parece estar alineado de forma especial para favorecer a cuatro signos del zodiaco. Para ellos, la influencia del eclipse se manifestará como un viento a favor, empujándolos hacia la suerte y el bienestar, según Mhoni Vidente.

YouTube Mhoni Vidente

Puede que te encuentres en un momento de estancamiento o buscando un empujón para tomar esa decisión importante. Pues bien, la energía cósmica de este eclipse podría ser la chispa que necesitas, apunta la pitonisa. Algunos signos verán cómo viejas cargas se disuelven, mientras que otros recibirán un impulso de confianza que les abrirá puertas que antes parecían cerradas. Estos son los 4 signos beneficiados:

Aries

Se mostrará muy encantador pero algo exigente. Ponga en evidencia sus deseos de ser de ayuda a su pareja por la noche. Posible problema por niños.

Leo

Un amigo que no hubiera visto desde hace tiempo le hará una invitación sorpresa. Extralimitarse dará lugar a arrepentimientos. Preocupación en el trabajo.

Sagitario

Si ha sido picado por el amor recientemente se hará algunas preguntas. Tranquilícese, las respuestas que obtenga serán felices. Introversión esta noche.

Piscis

Mientras quienes lo rodeen no podrán ponerse de acuerdo, usted logrará avanzar. El ser amado y su familia requerirán mucha atención esta noche.

¿Qué dicen los otros signos?

Tauro

Deberá evitar tomar decisiones extravagantes en lo ­ nanciero. Buen momento para lo creativo. Posible cambio de planes por la noche.

Géminis

Se sentirá más cómodo trabajando a solas y esto podría dar lugar a la inspiración creativa. Lo que surgiera en lo laboral requerirá de un manejo experto.

Cáncer

Una conversación sincera impedirá problemas importantes en el futuro. Siempre que estuviera dispuesto a escuchar. Momento especial para el amor.

Virgo

Un error que hubiera cometido hace tiempo volverá a perseguirlo y será conveniente recti­ficarlo. Trate de no preocuparse tanto por un problema laboral.

ABDELHAK SENNA/EFE EFE

Escorpión

Su encanto lo pondrá en primer plano. Alguien con quien tratará necesitará alguna grati­ficación y estará en sus manos lograrlo y así favorecerse.

Capricornio

Alguien que se hubiera mostrado demasiado solicito con usted tendrá motivos ocultos. Esté atenta. Recibirá buenas noticias. Evite replegarse en sí misma.

Acuario

Lo que estuviera planeando en el trabajo necesitará ser revisado. Busque la ayuda de algún colega que conozca el tema. Logrará más así que por su cuenta.