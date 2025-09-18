Las estafas vía telefónica son muy comunes. Los delincuentes suelen hacer uso de llamadas o mensajes de texto para engañar a las víctimas y ejecutar sus fraudes, por ello se debe estar atento para no caer en el juego.

Principalmente el smishing es una modalidad de estafa bastante peligrosa, ya que es un ciberataque que utiliza mensajes de texto (SMS) para engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera confidencial.

Los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas como bancos, empresas, redes sociales, o instituciones públicas, enviando mensajes con enlaces fraudulentos que dirigen a sitios web falsos, o que a su vez solicitan la descarga de malware, con el objetivo de robar datos, contraseñas o dinero, según indicó el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).

Asimismo, el instituto aseguró que generalmente “el mensaje invita a llamar a un número o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto”. El smishing incluye frases alarmantes para captar la atención de la víctima.

Según el Banco Caja Social, algunos de los mensajes más comunes son: “detectamos un intento de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo”; “tu cuenta será bloqueada”; “confirma o acepta la transferencia en este enlace”; “te ganaste un premio”.

Por su parte Microsoft indicó cuáles son las características de los mensajes de estafa.