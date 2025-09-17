La Comisión Seccional de Disciplina Judicial compulsó copias en contra del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla tras su presunto “actuar irregular” luego de concederle la detención domiciliaria a Digno Palomino, señalado jefe de ‘Los Pepes’.

Lea también: Joven atacada con 12 puñaladas en San Isidro continúa en UCI: su madre relata el drama

A través de un oficio la presidente de dicha comisión, María José Casado Brajín, detalló que el citado togado tomó la decisión “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”.

“Se ordenará la compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, reza el oficio emitido este miércoles 17 de septiembre. Señalaron, además, que “en las próximas horas” se definirá la apertura de la investigación.

La polémica domiciliaria a Palomino se le concedió el pasado viernes 12 de septiembre, luego de que el juez 102 resolviera un recurso de apelación presentado por la defensa del señalado cabecilla con la que pretendían anular la detención intramural.

Lea también: Asesinan a Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga: Álvaro Uribe lamentó la muerte

Para el juzgado 102 la Fiscalía General de la Nación no pudo comprobar como Digno Palomino había accedido a un medio electrónico, por medio del que supuestamente se ordenaron homicidios, por lo que para el juez la medida proporcional era la casa por cárcel.

Por su parte, la Fiscalía descontenta con lo dictado por el juez, apeló alegando que existe el material probatorio suficiente como para demostrar que el acusado es el cabecilla de la peligrosa banda que opera en la capital del Atlántico, configurándose como un peligro para la sociedad.

Palomino Rodríguez fue imputado a comienzos de este año por la presunta comisión de 17 homicidios y otras conductas delictivas perpetradas en Atlántico.

Lea también: Policía investiga muerte de un hombre en el interior de un bar del centro de Barranquilla

La tarea del abogado de Palomino fue entonces la de apelar la decisión de este juez (102 Penal Municipal) y la diligencia se programó para el 3 de septiembre. La togada encargada de resolver la solicitud del penalista fue la representante del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, quien, de manera virtual, emitió una decisión sobre el particular.

“Entonces sería el caso, precisamente, resolver ese recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado en contra de la decisión proferida el 25 de marzo de 2025, mediante el cual el juzgado 102 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al mencionado procesado, es decir, Digno Palomino Rodríguez… porque se advierte una irregularidad”, explicó la togada en su momento.

En ese sentido, en una sustentación que sobrepasó la media hora, la togada de conocimiento no se refirió a lo investigado por la Fiscalía y sí lo hizo contra la sustentación del juez de primera instancia sobre la medida de aseguramiento contra Palomino, la cual calificó de “totalmente general”.

Lea también: ¿Quién es el presunto autor del atentado contra el hermano menor del ‘Negro Ober’?

Es decir, para la juez de segunda instancia lo formulado o expresado por el juez de menor rango “careció de sustento probatorio” por lo que ordenó al juez de control de garantías hacer nuevamente la tarea de sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Digno Palomino, lo que derivaría en la decisión tomada por el juez 102 penal este 12 de septiembre.