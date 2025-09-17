La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga la extraña muerte de un hombre en el interior de un bar LGBTI, ubicado en la carrera 43 con calle 35, sector del Centro de Barranquilla.

El caso ocurrió en horas de la tarde de este martes 16 de septiembre, mientras las personas concurrían la popular zona comercial de la ciudad.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Luis Carlos Salas Toledo, de 33 años de edad.

Según el relato del administrador del establecimiento, a eso de las 5:00 p. m., Salas Toledo llegó hasta el bar y pidió el servicio de cubículo para tener un encuentro con otra persona.

Minutos más tarde, un sujeto que se encontraba por la zona de los cubículos informó al administrado que el hombre que hacía unos instantes había ingresado, estaba convulsionando en la habitación.

Sin embargo, cuando el encargado entró para socorrerlo este se percató que el hombre de 33 años estaba en el piso y sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades sobre la emergencia.

Agentes de la Sijín realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Legal, donde fue ingresado como una muerte por establecer.