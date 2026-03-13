Como Luis Alberto Donado Benavides, de 39 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un atentado sicarial ocurrido en la mañana de este viernes 13 de marzo en el sector conocido como El Boliche, en el centro de Barranquilla.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hombre se encontraba en la carrera 41 con calle 28, en la zona del mercado de granos, cuando fue abordado por un sujeto que se le acercó a pie y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza.

El informe oficial indica que Donado Benavides presuntamente se encontraba realizando cobros de ‘gota a gota’ en el sector y que, cuando cruzaba la vía, fue interceptado por el agresor.

Tras el ataque, el responsable huyó del lugar, mientras la víctima quedó tendida en plena vía pública, generando alarma entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona.

Uniformados de la Policía llegaron al sitio para acordonar el área y adelantar las primeras labores investigativas recopilando testimonios para dar con la captura del responsable.