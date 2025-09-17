La Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró un importante resultado operativo al capturar a un individuo que transportaba 37 panelas de clorhidrato de cocaína en un bus de servicio público que cubría la ruta Maicao–Barranquilla.

Durante actividades de registro y control en la calle 9 con carrera 5, barrio El Ferry, localidad Suroriente de Barranquilla, los uniformados detuvieron un vehículo de transporte intermunicipal para comprobar que todo estuviera en regla.

Al inspeccionar la bodega y los ocupantes, los agentes hallaron dos maletas tipo morral viajero junto al asiento del sujeto, encontrando en su interior 37 panelas de clorhidrato de cocaína.

El individuo fue capturado en flagrancia y deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el procedimiento se incautaron además un teléfono celular y el estupefaciente mencionado.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, manifestó: “Este resultado demuestra la efectividad de los controles viales y el compromiso permanente de nuestros uniformados para frenar el tráfico de drogas que amenaza la seguridad de la ciudadanía. Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas para cerrar el paso a las organizaciones criminales”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas o delitos conexos a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva.