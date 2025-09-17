Expectantes se encuentras las autoridades en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana ante las posibles retaliaciones que traería el atentado del que fue víctima el hermano de Ober Ricardo Martínez, alias el ‘Negro Ober.

El hecho de violencia tuvo lugar el pasado domingo 14 de septiembre cuando Daniel José Martínez Gutiérrez, hermano menor del ‘Negro Ober’, se encontraba departiendo en una fiesta en el barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad.

De acuerdo con las primeras versiones, el agresor, identificado por las autoridades como Ronny Enrique Núñez Navarro, sacó un arma de fuego y le propinó un disparo contra Martínez Gutiérrez luego de que se desatara una riña entre varios de los presentes.

Núñez Navarro fue capturado en el lugar donde ocurrió el ataque con un revólver de fabricación industrial, al parecer, el mismo que utilizó para atacar al hermano del señalado criminal.

El acusado fue dejado a disposición de las autoridades y trasladado hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para su judicialización.

Este ha generado preocupación entre las autoridades de seguridad, pues este tipo de incidentes pueden llegar provocar muertes a modo de represalias o ajustes de cuentas más si el hecho lo motivó otra cosa más allá del conflicto del momento.

Hechos similares a este ya ha ocurrido con otros cabecillas de bandas criminales de la ciudad y la respuesta es más violencia disfrazada de venganza.

Cabe recordar que el ‘Negro Ober’ se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, aunque no ha sido limitante para continuar con su actuar delictivo como uno de los líderes de la estructura criminal ‘Los Rastrojos-Costeños’.

Es señalado por la justicia de cometer varios delitos entre los que se encuentran extorsión, homicidio, tráfico y porte de armas.