En un operativo de búsqueda llevado a cabo por la Policía Metropolitana de Bucaramanga terminó con la captura de Gonzalo Castillo Sepúlveda, el hombre de 44 años, a quien reposaba una orden judicial a su nombre, por los delitos acceso carnal violento en grado de tentativa, acto sexual violento agravado, lesiones personales y hurto calificado. Al momento de la captura el individuo se encontraba en su vivienda en la calle 34 con carrera 33 del barrio El Prado, oriente de la capital santandereana.

Lea también:Absuelven a trabajador que recibió más de $600 millones de sueldo de su empresa por error y luego renunció

Los hechos ocurrieron en abril del 2024, cuando según investigación de las autoridades, la víctima fue abordada en una red social de citas por el individuo con la intención de conocerla. Lo que pretendía ser una experiencia romántica de conocer en línea a tu posible media naranja, se torno en un episodio de terror para la mujer de 50 años.

Tras ganar su confianza, acordaron verse en persona. Con lo que no contaba la víctima eran las verdaderas intenciones tras la invitación. Disuadiéndola, Castillo Sepúlveda la condujo a un lugar apartado de la vereda Los Cauchos, en Floridablanca. Allí agredió físicamente, le robó el celular e intentó abusar sexualmente de ella.

Instinto de supervivencia

Era luchar contra su agresor teniendo desventaja y posiblemente enfrentarse a un desenlace fatal, o hacer lo posible por mantenerse con vida. Por esto último optó la mujer al fingir estar inconsciente. Este instinto de supervivencia logró que el agresor huyera de la escena, permitiendo buscar ayuda a pesar del daño irreparable del encuentro.

A partir de la denuncia, los investigadores recogieron entrevistas, pruebas técnicas y análisis de laboratorio que permitieron identificar al hombre de 44 años como el perpetrador de los hechos. La orden judicial que permitió su captura fue emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vetas.

Lea también: Procuraduría realiza seguimiento a retorno y reubicación de víctimas de desplazamiento forzado en Piojó

Los cargos por delitos sexuales a los que debe comparecer son solo nombres a sumar en su lista de prontuarios en actividades delictivas. “Esta persona, además, tiene anotaciones por hurto (2019), porte ilegal de armas (2023) y receptación (2025)”, expresó el brigadier William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Tras la captura de Castillo, las autoridades investigan si es responsable de haber agredido a otras mujeres en el área metropolitana de Bucaramanga. Hasta el momento se encuentra en disposición de la Fiscalía a la espera de comparecer ante un juez que dictará su sentencia.

¿Qué hago si soy víctima de Violencia sexual?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), la violencia sexual abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, e incluye diversos tipos de coacción que van desde la presión social hasta la intimidación y la fuerza física.

Las rutas de atención son mapas detallados que te guían en el proceso de recibir apoyo y recuperación en caso de ser víctima de violencia de género. Estos son algunas de los pasos a seguir:

Lea también: Capturan en Sabanagrande a hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 6 años

Cortesía

Líneas de atención

Nacional

Línea de emergencia 123 de la Policía Nacional

de la Policía Nacional Línea 155 funciona en todo el territorio nacional, para orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género.

funciona en todo el territorio nacional, para orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género. Línea 122 Fiscalía General de la Nación

Fiscalía General de la Nación Línea 141 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (cuando la violencia ocurrió en un niño, niña o adolescente).

En Bogotá

Línea 106 Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá

Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá Línea de teléfono púrpura: 018000112137 – WhatsApp: 300 755 1846 de la alcaldía de Bogotá.

de la alcaldía de Bogotá. (Está disponible 24/7 para atender situaciones de violencias contra las mujeres en la ciudad de Bogotá)

Línea telefónica 601-3808400 “Una llamada de vida” de la Alcaldía de Bogotá.

“Una llamada de vida” de la Alcaldía de Bogotá. (Funciona de 7:00 a.m a 7:00 p.m. y está diseñado para víctimas de violencia en el contexto familiar)

Lea también: ‘Un poeta’ será la representante por Colombia para los premios Óscar y Goya 2026