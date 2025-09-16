Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 41 años, señalado de agredir sexualmente a la hija menor de edad de su compañera sentimental en el municipio de Sabanagrande. El procesado fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el peaje de esta localidad del Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los abusos iniciaron en 2017, cuando la víctima tenía apenas 6 años, y se prolongaron hasta 2023. La investigación señala que el hoy asegurado aprovechaba los momentos a solas con la niña para someterla a vejámenes sexuales y la amenazaba con hacerle daño si contaba lo ocurrido a su madre.

El caso fue asumido por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Atlántico, quien presentó las evidencias ante el juez de control de garantías.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acto sexual violento, ambos agravados. El procesado no aceptó los cargos.

La decisión judicial fue adoptada tras valorar los elementos materiales probatorios presentados por la entidad investigadora, que dan cuenta de la gravedad y continuidad de los hechos.

Captura en el peaje de Sabanagrande

El hombre fue detenido en cumplimiento de una orden judicial mientras se movilizaba por el peaje de Sabanagrande. Posteriormente, fue trasladado para la respectiva audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

Con la decisión del juez, el procesado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía destacó la importancia de las denuncias oportunas en casos de violencia sexual contra menores de edad, con el fin de garantizar la protección de las víctimas y evitar la continuidad de los delitos.

Los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) concentran sus esfuerzos en la investigación y judicialización de este tipo de conductas, consideradas de alto impacto en la sociedad.