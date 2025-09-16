Durante la noche de este lunes 15 de septiembre un joven de 22 años fue asesinado a bala por dos sicarios en moto cuando se encontraba en plena vía pública. El hecho de sangre se perpetró en el barrio Ciudadela 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Camilo Andrés Sánchez Cruz.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 8:45 p. m. Sánchez se encontraba en la calle 44 con carrera 12 Sur, al parecer, consumiendo y expendiendo estupefacientes.

En ese momento, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca FZ negra se acercaron hasta donde estaba la víctima. Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le propinó cuatro mortales disparos al joven.

Tras perpetrar el atentado, el agresor, quien vestía prendas de color negro, corrió rápidamente hasta donde estaba su cómplice y subió nuevamente al vehículo para huir hacia un rumbo desconocido.

Entretanto, vecinos del sector socorrieron a Camilo Andrés, alcanzándolo a trasladar hasta el Paso 20 de Julio. Sin embargo, minutos después médicos de turno informaron que el joven había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

El reporte de los especialistas reveló que la víctima registraba dos impactos en el tórax posterior, uno en el hombro izquierdo y otro en el dorso lumbar baja.

Una de las principales hipótesis que la Policía baraja hasta el momento sobre el homicidio es que, al parecer, este obedecería a una disputa por el control territorial del expendio de estupefacientes.

Cabe reseñar que, recientemente en redes sociales se ha filtrado un panfleto en el que se informa de una supuesta ‘limpieza social’ en el que amenazan con asesinar a vendedores de drogas y extorsionistas.

“Debido a los atropellos que se vienen presentando en los siguientes barrios: Galán, Las Gaviotas, Bella Arena, Los Laureles, urbanización el parque…No queremos ver más vendedores de vicio ni extorsionistas todo aquel que se encuentre vendiendo vicio o extorsionando será dado de baja”, se lee en el comunicado.

En dicho panfleto también mencionan a Sánchez Cruz como uno de estos objetivos.

“Si no dejan de vender serán dados de baja así como se le dio de baja a Camilo en Las Gaviotas por estar vendiendo vicio y extorsionando”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se encuentra adelantando una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello su captura.