Un nuevo atentado a bala se registró en la tarde de este lunes 15 de septiembre en el barrio Bellavista del municipio de Malambo. En el hecho una persona murió.

Leer más: Menor falleció en Campo de la Cruz por presunta descarga eléctrica

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima se encontraba departiendo junto a varias personas, cerca de un parque infantil, cuando fue a bordado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta.

Los pistoleros desenfundaron un arma de fuego y la accionaron en varias ocasiones contra la víctima, quien quedó tendida en el suelo del lugar.

Le puede interesar: Víctima fatal de Villa Rosa, en Soledad, era mecánico de motos y fue atacado a tiros en su negocio

Luego de la ráfaga de disparos, los vecinos salieron a auxiliar al sujeto, y lo trasladaron hasta la clínica Campbell de Malambo, donde confirmaron su deceso.

La víctima fue identificada por las autoridades como Rodrigo Castaño, conocido popularmente como ‘Chacho’.

Lea acá: Quinceañera, un amigo y un adulto mayor, víctimas fatales de un accidente en Tasajera

Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan labores para determinar los móviles del caso e identificar a los autores del crimen.