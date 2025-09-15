Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

Un profundo dolor entre habitantes de Puebloviejo y Ciénaga, en Magdalena, dejó mortal accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo anterior sobre la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Tasajera.

Autoridades de tránsito locales señalaron que dos adolecentes identificados como Isabella Sofía Castro Meléndez y Rafael Santiago López Arrieta, ambos de 15 años de edad, viajaban en una motocicleta hacia el municipio de Ciénaga, de donde eran nativos, y en cercanías del barrio Adonai, en la población de Tasajera, chocaron contra otra moto que viajaba en sentido contrario y era conducida por Wualdir Rodríguez Manjarrez, conocido como Waldy y residente en el sector de Casaloma.

El Hoy Diario del Magdalena, en su versión digital, indicó que la información entregada por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Magdalena apuntó a que los adolescentes presuntamente invadieron el carril contrario por donde transitaba el adulto oriundo de Puebloviejo, “provocando la violenta colisión que dejó el fatal desenlace”.

En la zona comunicaron que Wualdir Rodríguez y la menor Isabella Castro, quienes habrían quedado con vida tras la colisión, alcanzaron a ser trasladados hasta la sala de urgencias del hospital San José de Puebloviejo, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.

Entretanto, el joven Rafael Santiago López fue remitido a la Policlínica de Ciénaga y allí, horas después, se confirmó su muerte.

La noticia ha causado conmoción en la comunidad. Isabella, quien hace apenas una semana celebraba sus 15 años, y Rafael, hijo único de su madre, dejaron sueños inconclusos y un profundo vacío en sus familias. La pérdida de Wualdir también enluta otro hogar, sumando dolor a esta tragedia que hoy sacude a Tasajera.

En redes sociales, habitantes de Ciénaga han lamentado la inesperada muerte de la joven Isabella Sofía, quien la semana anterior había cumplido sus quince años y había celebrado este acontecimiento rodeada por sus seres queridos.