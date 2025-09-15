Un trágico hecho enluta a una familia en el municipio de Campo de la Cruz. Un niño de 4 años, identificado como Elián David Polo Herrera, falleció en circunstancias que aún son materia de investigación, en hechos ocurridos hacia las 11:50 de la mañana de este lunes 15 de septiembre en el barrio Tabardillo, un sector de invasión de esta población del sur del Atlántico.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía del Atlántico, el menor se encontraba jugando con sus primos a las afueras de la vivienda de su abuela. Momentos después ingresó a una de las habitaciones y, según relató una hermana de 8 años, se desplomó súbitamente.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital de Campo de la Cruz, a donde ingresó a las 12:05 del mediodía sin signos vitales. Voceros del centro asistencial indicaron que el cuerpo no presentaba señales de violencia y sugirieron como hipótesis preliminar una posible muerte súbita de origen cardíaco, aunque el cuadro generó dudas por “la rigidez facial que presentaba el menor”.

En paralelo, una tía de la víctima aseguró haber recibido información de otro niño que jugaba con Elián, quien manifestó que éste habría intentado conectar una lámpara y recibido una descarga eléctrica, lo que explicaría la quemadura hallada en uno de sus dedos.

El caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia local, mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer las causas exactas del deceso del pequeño.