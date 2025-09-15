Sujetos que se transportaban en moto y habrían fingido preguntar por un servicio terminaron quitándole la vida al mecánico de motos Carlos Javier Yepes Vásquez, de 41 años de edad y nativo de El Carmen de Bolívar, en hechos ocurridos en la noche del sábado anterior en el barrio Villa Rosa, en el municipio de Soledad.

Un informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que hacia las 7:40 de la noche de ese día la víctima se encontraba en la calle 51 con carrera 14D, lugar donde funciona el taller de motos ‘Moto Charly’, cuando desconocidos llegaron hasta la entrada.

Según el registro de la institución fue el parrillero de la moto quien se acercó hasta Yepes Vásquez y disparó en repetidas ocasiones contra este.

“La víctima intentó huir y corrió hasta la terraza de su vivienda, donde cayó a causa de las heridas recibidas. Luego fue auxiliado por vecinos del sector, quienes lo trasladaron hasta la clínica Materno Infantil Ciudadela Metropolitana, donde ingresó sin signos vitales”, plasmó el informe.

Las autoridades señalaron que este hecho de sangre tendría una relación o vinculación directa con las confrontaciones entre las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.